Пекин, 14 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Согласно отчету Fitch Ratings, ожидается, что в ближайшие несколько лет в секторе экспресс-доставки Китая произойдет более быстрая консолидация за счет слияний и поглощений, сообщает 13 марта агентство Синьхуа.

С 2021 года в стране была заключена серия сделок слияний и поглощений, включая JD Logistics, Inc. и S.F. Holding Co., Ltd., которые, как сообщается, завершили приобретения соответственно, говорится в отчете.

«Конкуренция, вероятно, будет оставаться интенсивной в среднесрочной перспективе», — говорится в отчете и отмечается, что крупные операторы активно расширяют мощности для достижения экономии за счет масштаба и увеличения доли рынка.

Fitch ожидает, что консолидация продолжится в ближайшие несколько лет, когда крупные операторы приобретут более мелкие аналоги или даже аналоги аналогичного размера, особенно объекты с аналогичными бизнес-моделями или где приобретение приведет к синергии.

По данным Государственного почтового бюро, общий доход сектора экспресс-доставки вырастет на 11% в годовом исчислении и достигнет 1,4 трлн юаней (около $219,6 млрд) в этом году.