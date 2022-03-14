Жители некоторых микрорайонов башкирского Баймака оказались в снежном плену
Уфа, 14 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Жители нескольких микрорайонов в башкирском городе Баймак оказались в снежном плену из-за бурана. Об этом сообщил глава администрации г. Баймак Радмир Исянбаев на своей странице в социальной сети.
Цитата со страницы Олега Купчинскогво в Facebook
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Он сообщил, что в Баймаке два дня бушевал буран.
«В снежном плену оказались жители микрорайонов Какреаул и Малыш, а также мкр. Южный. Высота снежных заносов местами доходили до трех метров», — сообщил он.
Глава города отметил, что сотрудники Баймакского коммунального хозяйства на протяжении трех дней вызволяют жителей из снежного плена.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в снежный плен попали девять рыбаков на четырех автомобилях.