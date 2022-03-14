Неклиновский район, Ростовская область, 14 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Ростовской области саперы обезвредили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

40.mchs.gov.ru Фугасная авиабомба SD-50 времён войны

Боеприпас весом 50 килограммов был обнаружена в поле в километре от села Носово Неклиновского района. Пиротехники Донского спасательного центра МЧС России вывезли авиабомбу на полигон и обезвредили опасную находку.

ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году саперы Донского спасательного центра обезвредили не менее десяти авиабомб времен Великой Отечественной войны. Всего в Ростовской области за год было обнаружено более 500 опасных боеприпасов.