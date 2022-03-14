Биробиджан, 14 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Под лозунгом «Своих не бросаем» состоялись лыжные гонки в городах Еврейской АО Биробиджан и Облучье. Таким образом спортсмены выразили поддержку президенту РФ Владимиру Путину, по решению которого Россия начала спецоперацию в Донбассе, сообщил 15 марта телеграм-канал правительства региона.

Krsk2019.ru Лыжники на Универсиаде-2019

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«В то время, когда наши военнослужащие защищают жителей Донбасса, наших спортсменов отстраняют от международных соревнований. Лыжники нашей области доказали своё единение. Спорт — это жизнь, здоровье и долголетие», — сказал председатель федерации лыжных гонок Еврейской автономии Алексей Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, в спецоперации в Донбассе погибли три жителя Еврейской автономии — старшина Сергей Зозуленко, младший сержант Николай Ковалец и сержант Артём Тимченко.