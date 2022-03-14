Пекин, 14 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Заблокированные акции на сумму 20,65 млрд юаней (около $3,26 млрд) получат право на торговлю на китайских биржах на следующей неделе, сообщает 13 марта агентство Синьхуа.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Фондовый рынок

Согласно данным поставщика финансовой информации Wind, с 7 по 11 марта на биржах Шанхая и Шэньчжэня будет продаваться в общей сложности 2,75 млрд акций. Согласно правилам фондового рынка Китая, крупные акционеры должны подождать от одного до двух лет, прежде чем им будет разрешено продать свои акции.

Китайские фондовые индексы закрылись ростом 11 марта, а базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,41% до 3309,75 пункта. Индекс Shenzhen Component закрылся с повышением на 0,62% до 12 447,37 пункта.