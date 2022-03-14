Москва, 14 марта, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Все компании, работающие в IT-сфере и соблюдающие российское законодательство, должны нести ответственность, в том числе и канал YouTube, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

TymonOziemblewski Youtube

«С 1 января 2022 года вступил в силу закон о «приземлении» работающих на территории Российской Федерации IT-гигантов.

Все эти зарубежные компании должны открыть на территории России свои представительства, в обязательном порядке соблюдать российское законодательство в части недопущения размещения на своих ресурсах запрещенной законом информации.

В случае нарушений закона по решению регулятора и суда платить назначенные штрафы и т. д.

YouTube на сегодняшний день не соблюдает установленные российским законодательством требования, наверное, не веря в то, что мы сможем применить к нему жесткие меры — штрафы, ограничения, замедление работы, отключение.

Уже принято решение об отключении за несоблюдение требований российских законов целого ряда зарубежных платформ. И в случае с YouTube Роскомнадзор, на мой взгляд, должен принять все имеющиеся у него возможности для принуждения работать в нашем правовом поле.

В сегодняшней сложной ситуации владельцы YouTube максимально используют этот ресурс в информационной войне против Российской Федерации, поэтому и не реагируют на наши призывы удалить деструктивный, антироссийский контент, блокируют аккаунты и цензурируют материалы российских журналистов, общественных деятелей политиков.

Вместе с тем YouTube-канал предоставляет площадку для всего антироссийского, распространяют фейки и лживую информацию. Это возмутительно и должно пресекаться всеми возможными способами.

Повторю, сегодня наше законодательство позволяет применить к нарушителю, а YouTube злостно нарушает наши законы, не только штрафы, ограничения, замедление работы, но и полное его отключение на территории Российской Федерации», — высказал свое мнение Рифат Сабитов.

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