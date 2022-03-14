Хабаровск, 14 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. По мнению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, настал момент для того, чтобы начать публикацию выдержек из его книг, в которых содержатся «пророчества» лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Он написал об этом 14 марта в своем телеграм-канале.

Ldpr.ru Владимир Жириновский

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"Пришло время начать серию публикаций о пророчествах Владимира Жириновского», — указал в своем сообщении Дегтярев.

При этом губернатор Хабаровского края указал на то, что ему это будет сделать проще, чек кому-либо другому, так как он работал над книгами «пророчеств» лидера ЛДПР еще с 2005 года.

«Итак, начинаем. В. В. Жириновский весной 2021 года: «Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины» («Пророк 2.0», М. Дегтярев, стр. 83)», — добавил он в своем сообщении.

Также Дегтярев уточнил, что у него будет большое количество таких публикаций, так как Жириновский предсказал судьбу не только Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский министр иностранных дел Николай Попеску заявил, что население Молдавии выросло на 4% после начала Россией военной спецоперации по денацификации Украины.