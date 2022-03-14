Пекин, 14 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Количество жалоб потребителей, полученных Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая и ее местными бюро, выросло на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом до 90 595 случаев в четвертом квартале прошлого года, сообщает 13 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Почти половина жалоб за этот период была связана с бизнесом, связанным с кредитными картами. Число случаев, связанных с обслуживанием кредитных карт, увеличилось на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 44 968 случаев.

Число дел, связанных с бизнесом по предоставлению личных ссуд, составило 29 074, что на 3,7% больше, чем в предыдущем квартале, в то время как объем услуг по управлению активами составил 3 802, что на 4,2% меньше.

Комиссия пообещала лучше рассматривать эти жалобы и предоставлять улучшенные услуги в целях защиты законных прав и интересов потребителей.