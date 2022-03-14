Грозный, 14 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия») находится на Украине. Он прибыл в зону проведения спецоперации, чтобы поддержать боевой дух чеченских военнослужащих, которые участвуют в денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Мой дорогой брат, депутат Государственной Думы Адам Делимханов не стал отсиживаться в стороне. В данный момент он находится в зоне проведения специальной военной операции, рядом с нашими братьями. Адам решил лично пожелать чеченским бойцам удачи в этом благородном деле», — написал чеченский лидер.

Как отметил Кадыров, он не удивлен присутствию Делимханова на передовой. Он и его братья и раньше всегда были там, где отстаиваются интересы России. По словам главы Чечни, депутат принимал участие в большом количестве спецопераций по ликвидации террористов.

«Братья Делимхановы по приказу Верховного Главнокомандующего в числе первых выдвинулись на помощь угнетенному украинскому народу. Они, не жалея себя, бок о бок с бойцами пойдут до победного и не намерены вернуться, пока не очистят каждый метр украинской земли от националистов и беглых шайтанов», — заверил Кадыров.

Как ранее сообщалось, глава Чечни Рамзан Кадыров также находится в зоне проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, он находится в Гостомеле под Киевом.

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