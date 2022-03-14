Ванкувер, Канада, 14 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Lisa Gansky Андрей Василевский

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 из 36 бросков по своим воротам. Шайбы забросили защитник Виктор Хедман и форвард Росс Колтон.

В составе «Ванкувера» точным броском отметился нападающий Джей Ти Миллер.

На сегодняшний день «Тампа» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 82 очка. «Ванкувер» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 65 очками.

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