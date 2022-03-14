Кабул, 14 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Сотрудник департамента министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока в афганской провинции Панджшер Сайфулла Деобанди сообщил, что они исключили людей без бороды, с редкой бородкой, несовершеннолетних и людей с подмоченной репутацией из органов местной власти. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Мирные жители Афганистана

Он потребовал у начальника полиции провинции Панджшер, чтобы внешний вид солдат местных органов власти соответствовал исламским законам.

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Ранее пресс-секретарь министерства обороны Инаятулла Хоразми заявил изданию, что несовершеннолетним не разрешается вступать в ряды вооружённых сил.

Необходимо отметить, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее потребовало от населения отращивать бороды и запретило парикмахерским их сбривать.