Кемерово, 14 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Кемерове от коронавируса вакцинировались 260 072 горожанина. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии муниципалитета.

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В городской администрации напомнили, что сделать прививку может любой желающий в возрасте от 18 лет, наличие противопоказаний определяет врач.

Сейчас в городе работают шесть пунктов вакцинации, в том числе в мэрии.

Отметим, что численность населения Кемерова составляет 552 546 человек (данные на 2021 год).