Нью-Йорк, США, 14 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Алексей Колчин ИА REGNUM Илья Сорокин

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 39 из 42 бросков по своим воротам. Шайбы забросили нападающие Кайл Палмьери, оформивший дубль, Зак Паризе и Андерс Ли.

В составе «Анахайма» точными бросками отметились защитник Джош Мэнсон и форварды Исак Лундестрём и Адам Хенрик.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимает 10-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 56 очков. «Анахайм» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 64 очками.