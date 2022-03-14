Пекин, 14 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Китай опубликовал отчет, с которым премьер Госсовета КНР высыпал на очередной сессии ВСНП, сообщает 13 марта агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Ли Кэцян

Брошюра с Отчетом о работе правительства, с которым Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступил на пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва 5 марта, была опубликована Народным издательством Китая.

Издательство также выпустило специальное издание отчета с графическими и видеоматериалами, в то время как мультимедийные публикации отчета, включая электронные книги и аудиокниги, доступны на онлайн-платформах.

Чтобы помочь общественности лучше изучить и понять отчет о работе правительства, руководство по чтению отчета было совместно опубликовано Народным издательством и издательством China Yan Shi Press.