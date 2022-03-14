Вашингтон, 14 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Утверждения американской газеты The Wall Street Journal о якобы запугивании представителей бизнеса США и угрозах национализации их активов в России не соответствуют действительности. Об этом 13 марта сообщило посольство РФ в Вашингтоне на своей странице в соцсети Twitter.

Facebook.com/RusEmbUSA Посольство РФ в США

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Отмечается, что 13 марта газета The Wall Street Journal опубликовала материал со ссылкой на анонимные источники с обвинением российских органов прокуратуры в запугивании ими представителей бизнеса США и угрозах национализации их активов на территории РФ.

«В очередной раз призываем местные СМИ отказаться от порочной практики распространения ложных новостей. Опус The Wall Street Journal — это чистый вымысел», — говорится в сообщении.

Также в российском посольстве указали на то, что в России осуществляет свою деятельность большое количество западных предприятий, из которых свыше 1 тыс. — из США.

«Это свидетельствует о том, что взаимовыгодное деловое сотрудничество между двумя странами всегда было зоной, свободной от политики. Даже в самой непростой обстановке коммерческие интересы США на емком российском рынке никак не ущемляются», — добавляется в сообщении.

При этом в посольстве РФ пояснили, что решение о том, продолжать ли свою деятельность в России, должны принимать сами представители американского бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что США злоупотребляют положением страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения политических выгод.