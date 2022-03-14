Москва, 14 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Власти Москвы планируют с опережением сроков завершить строительство Большую кольцевую линию (БКЛ) метрополитена в 2022 году, сообщается на портале мэра столицы.

Станция метро «Кунцевская» БКЛ. Москва

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что осталось достроить семь станций и реконструировать две станции бывшей Каховской ветки.

Всего на Большой кольцевой линии Московского метрополитена длиной более 70 км расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Москве открыли сразу десять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена.

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