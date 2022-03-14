Нижний Новгород, , 08:29 — REGNUM Правительство России утвердило постановление о распределении по регионам эвакуированных граждан из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Всего расписано распределение 95 909 беженцев, в том числе более 15 тыс. человек планируется разместить в регионах Поволжья. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно постановлению федерального правительства, на регионы возлагается обязанность по обеспечению приёма граждан России, Украины, ДНР и ЛНР, вынужденно покинувших территории […] и прибывших на территорию Российской Федерации «в экстренном массовом порядке».

Регионы РФ должны разместить 95 909 человек, из них 15 656 человек примут в Поволжье. Больше всего беженцев разместят в Пензенской области (2230 граждан), Самарской области (2076 человек) и Нижегородской области (2100 человек).

Далее распределение между регионами ПФО следующее: Башкирия примет 1857 человек, Прикамье — 1510, Чувашия — 1259, Татария — 1020, Ульяновская область — 958, Удмуртия — 550, Кировская область — 536, Мордовия — 500, Саратовская область — 480, Оренбуржье — 300, Марий Эл — 280.

Отметим, что ряд регионов Поволжья ранее уже принял и разместил первых эвакуированных жителей Донбасса.