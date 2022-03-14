Улан-Удэ, , 08:28 — REGNUM В Бурятию прибудут 1402 беженца из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Украины. Соседние Иркутская область и Забайкалье примут по 460 и 940 человек соответственно. Об этом говорится в постановлении правительства России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Курскую область Пресс-служба администрации Курской области

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В документе отмечается, что из-за ситуации на Украине продолжается рост численности прибывающих в Россию беженцев. При этом отмечается, что если в регион прибудет больше установленного числа людей, то их перераспределят по другим субъектам. Их размещением будет заниматься МЧС.

«Правительство Бурятии будет отрабатывать совместно с МЧС сроки и условия размещения беженцев», — цитирует «Байкал-Daily» сообщение правительства республики.