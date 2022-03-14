Уфа, , 08:29 — REGNUM «Сухой закон» намерены ввести в пяти селах в Башкирии. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба государственного собрания по региону.

Алкоголь jarmoluk

Сообщается, что запретить продажу алкоголя на территории своих деревень решили жители трех населённых пунктов Кугарчинского района: Худайбердино, Верхнемурсаляево и Салихово.

«Такое право у граждан есть. Решение принимается большинством голосов жителей населенного пункта. Локальный запрет на торговлю спиртными напитками устанавливается республиканским законом, проект которого разрабатывает районный Совет. Но прежде чем поступить на рассмотрение депутатов Государственного Собрания, документ должен получить положительное заключение Правительства Республики Башкортостан и пройти оценку регулирующего воздействия», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания Башкирии Константина Толкачева.

Отмечается, что проект закона поступил в правительство региона в конце января. Решение по нему пока не принято.

Сообщается, что желание ввести «сухой закон» на своей территории выказали и жители двух сел Куюргазинского района: Якутово и Якшимбетово.

«Эти села принимают активное участие в конкурсе «Трезвое село» и выступают за здоровый образ жизни. Депутаты районного Совета уже разработали соответствующий законопроект. Ждем решения правительства республики», — пояснил Толкачев.

По словам спикера регионального парламента, запрет продажи алкоголя не гарантирует формирования культуры здорового образа жизни.

«Нужно, в первую очередь, работать над тем, чтобы употребление спиртных напитков перестало быть нормой повседневной жизни людей. Это делается не одномоментно, простым запретом продажи, а постепенно, день за днем», — заявил Толкачев, отметив, что в Башкирии делается многое для сокращения употребления алкоголя.