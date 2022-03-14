Чанчунь, Китай, , 08:26 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань подчеркнула необходимость принятия самых тщательных мер реагирования на эпидемию, чтобы остановить вспышки COVID-19 в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 13 марта агентство Синьхуа.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Инспектируя зараженную вирусом среднюю школу и жилую общину в провинции, Сунь, также являющаяся членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, призвала приложить максимум усилий для тестирования, карантина и лечения, чтобы как можно скорее искоренить инфекцию.

Отметив сложную ситуацию с COVID-19 в Цзилине, Сунь подчеркнула необходимость ускорить скрининг инфицированных, поскольку провинция переживает критический период для реагирования на эпидемию.

По ее словам, все меры профилактики и контроля должны строго соблюдаться в школах, домах престарелых, на фабриках, предприятиях и в других ключевых местах, чтобы предотвратить возобновление вспышек.

Она добавила, что бессимптомные вирусоносители должны быть помещены во временные больницы, чтобы предотвратить обострение случаев заболевания. На материковой части Китая за 12 марта было зарегистрировано 1807 случаев локальной передачи COVID-19 на, из которых 1412 были зарегистрированы в Цзилине.