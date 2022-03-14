Куньмин, Китай, 14 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Объем перевозок по железной дороге Китай — Лаос достиг 1,2 млн тонн в рамках знакового проекта высококачественного сотрудничества «Пояса и пути» за 100 дней работы, сообщает агентство Синьхуа.

颐园新居 Железная дорога. Китай

Железная дорога Китай — Лаос, открытая для движения 3 декабря 2021 года, протяженностью более 1000 км соединяет Куньмин, столицу провинции Юньнань на юго-западе Китая, со столицей Лаоса Вьентьяном. По данным China Railway Kunming Group Co., Ltd., 13 провинций и муниципалитетов, включая Пекин, Шанхай и Сычуань, открыли трансграничное движение грузовых поездов по железной дороге.

По состоянию после 100 дней работы импорт товаров по железной дороге Китай — Лаос превысил 120 000 тонн на сумму более 500 млн юаней ($78,98 млн), в то время как экспорт достиг 70 000 тонн на сумму более 1,7 млрд юаней. Ассортимент продукции в грузовых поездах расширился от резины и удобрений на начальном этапе до электронных товаров, оборудования связи, автомобилей и цветов.

Чтобы еще больше облегчить логистические перевозки, операторы запустили экспресс-сервис Ланьцан — Меконг, который занимает 26 часов времени пути от Куньмина до Вьентьяна, что короче, чем обычные грузовые перевозки.

Между тем пассажиропоток на железной дороге неуклонно растет. С момента своего запуска на сегодняшний день перевезено более 1,8 млн пассажиров, при этом ежедневно по маршруту со стороны Китая курсирует в среднем 23,5 пары пассажирских поездов.