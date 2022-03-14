Луганск, 14 марта 2022, 08:22 — REGNUM За последние сутки территорию Луганской Народной Республики обстреляли четыре раза. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ЛНР в в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
По данным представительства, обстрел вёлся со стороны украинских войск. Всего за сутки зафиксировано четыре атаки.
Как сообщало ИА, украинские войска около 6:00 обстреляли населённые пункты ДНР.