Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Вашингтон намерен реализовать в Грузии программу по подготовке преподавателей журналистики в вузах республики. Как следует из описания гранта, на который ссылается RT, на эти цели Госдепартамент США намерен выделить почти $250 тысяч.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Работа участников проекта может быть реализована в формате международного обмена по двум направлениям: поездки в США для участников из Грузии и посещение Грузии американскими специалистами. Уточняется, что двухнедельные интенсивные курсы обучения предполагается организовать для десяти грузинских преподавателей.

«Цель программы медиаобразования в Грузии — поддержать профессиональный рост лиц, осуществляющих образование в области СМИ, укрепить программы журналистской подготовки в грузинских вузах путём внедрения передовых методов обучения журналистов в США, налаживать связи и сотрудничество между грузинскими и американскими факультетами журналистики», — говорится в документации гранта.

Как пояснили в Госдепе, по итогам программы преподаватели журналистики в Грузии должны приобрести определённый практический опыт. Предполагается также в целом укрепить систему образования в данной сфере.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года Агентство США по международному развитию (USAID) пообещало выделить Грузии грант в размере $67 млн. Из эту суммы $14,5 млн предназначены на «усиление устойчивости к внешним пагубным воздействиям», $25,9 млн — на «укрепление демократических завоеваний», а $26,6 — на экономическое развитие. Отметим, что деятельность USAID в России запрещена с сентября 2012 года.