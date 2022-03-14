Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) запускает региональную программу, направленную на «повышение устойчивости демократических институтов» стран Центральной Европы, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что мероприятия программы будут развернуты в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и Чехии, общий объём финансирования составит $35 млн.

«Программа будет нацелена на активизацию поддержки демократических норм и устойчивости к пагубному иностранному влиянию в политических системах стран региона путём укрепления потенциала гражданского общества, общественных движений, СМИ, политических партий, трудящихся и других демократических субъектов», — говорится в описании.

Американские специалисты в частности намерены повысить конкурентоспособность, финансовую независимость и устойчивость сектора «независимых СМИ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр обсудила ситуацию вокруг Украины с комиссаром Европейского союза по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисами Янезом Ленарчичем.

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