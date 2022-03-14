США выделят $35 млн на программу «поддержки демократии» в Европе
Вашингтон, 14 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) запускает региональную программу, направленную на «повышение устойчивости демократических институтов» стран Центральной Европы, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что мероприятия программы будут развернуты в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и Чехии, общий объём финансирования составит $35 млн.
Американские специалисты в частности намерены повысить конкурентоспособность, финансовую независимость и устойчивость сектора «независимых СМИ».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр обсудила ситуацию вокруг Украины с комиссаром Европейского союза по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисами Янезом Ленарчичем.
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