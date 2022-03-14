Вашингтон, 14 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) запускает региональную программу, направленную на «повышение устойчивости демократических институтов» стран Центральной Европы, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Отмечается, что мероприятия программы будут развернуты в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и Чехии, общий объём финансирования составит $35 млн.

«Программа будет нацелена на активизацию поддержки демократических норм и устойчивости к пагубному иностранному влиянию в политических системах стран региона путём укрепления потенциала гражданского общества, общественных движений, СМИ, политических партий, трудящихся и других демократических субъектов», — говорится в описании.

Американские специалисты в частности намерены повысить конкурентоспособность, финансовую независимость и устойчивость сектора «независимых СМИ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр обсудила ситуацию вокруг Украины с комиссаром Европейского союза по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисами Янезом Ленарчичем.

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