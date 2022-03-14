Екатеринбург, , 08:18 — REGNUM Российская армия действует на Украине аккуратно и точечно. Об этом заявил журналистам танкист, Герой России и участник вооружённого конфликта в Южной Осетии, произошедшего в 2008 году, Сергей Мыльников.

Донбасс

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Решение президента России Владимира Путина о проведении операции в защиту Донбасса он называет вынужденной мерой и оценивает положительно. Также эксперт выражает уверенность в том, что эта операция гораздо эффективнее, чем та, которую проводило правительство Украины против ДНР и ЛНР.

«Тогда они бомбили жилые дома, невзирая на мирных жителей, а наши войска действуют точечно и аккуратно», — подчеркнул Мыльников.