Бузулукский район, Оренбургская область, 14 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Бузулукском районе Оренбургской области во время пожара пострадала женщина 1948 года рождения. Она пытаясь самостоятельно потушить возгорание в доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Пожар

Пожар возник ночью 12 марта в частном доме на территории села Липовка. В момент возгорания хозяйка дома спала. Проснулась она от запаха гари. Выйдя в помещение коридора, оренбурженка увидела, что горит потолок. Женщина начала сама тушить огонь. Поняв, что с огнем ей не справиться, женщина покинула опасную зону и позвала на помощь соседей. Пожар повредил стены, перекрытие, кровлю дома на общей площади 60 квадратных метров.

В результате тушения огня собственница дома получила ожоги тела и госпитализирована. Лечение она получает в больнице Бузулука.