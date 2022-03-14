Джакарта, , 08:17 — REGNUM В общей сложности 15 членов экипажа, включая капитана корабля, в течение пяти дней находятся на борту корабля Edricko 3, который сел на мель в провинции Западная Ява, сообщает CNN Indonesia.

Тонущий корабль ru.torange.biz

Cудно с 15 членами экипажа село на мель ночью 8 марта, после чего были предприняты усилия по эвакуации корабля, но безрезультатно.

«Прогресса нет, планируется повторная эвакуация 20 марта 2022 года», — заявил глава полиции Чибалонга.

Согласно данным полиции, вся команда находится в безопасности и материально-технических потребностей хватит на следующие две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным сайта министерства здравоохранения Индонезии, количество людей, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса в стране, составляет 150 280 634 человека или 72%.

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