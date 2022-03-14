Нур-Султан, , 08:26 — REGNUM Свыше 200 человек погибли в результате январских событий в Казахстане, сообщил 14 марта в парламенте генеральный прокурор страны Берик Асылов.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным генеральной прокуратуры Казахстана, всего погибших — 230 человек, из них 19 — военные и сотрудники силовых органов. Больше всего людей погибло в бывшей столице Алма-Ате — 139 человек. В их числе 86 нападавших на здания государственных органов.

В семи регионах 63 нападавших были ликвидированы силами правопорядка при обороне зданий акиматов, полиции и департамента Комитета национальной безопасности Казахстана, рассказал Асылов, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента (мажилиса).

Он добавил, что на сегодняшний день точно известно о гибели 20 случайных граждан. В Алма-Ате таких случаев 11, в Алма-Атинской области — восемь, в Таразе — один.

«Среди них те, кто попал под перекрестный огонь, есть погибший от рук погромщиков, а также те, кто не подчинился требованиям, военных на блокпостах», — пояснил генпрокурор.

Он сообщил также, что пострадали в результате январских беспорядков около 3,5 тыс. силовиков. Генпрокуратура расследует более 3 тыс. уголовных дел, связанных с январскими событиями.

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