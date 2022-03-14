Москва, 14 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Падение цены нефти сорта Brent на Московской бирже 11 марта продолжилось, баррель подешевел ещё на 3,09% до $106,89, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Gillfoto Трансаляскинский нефтепровод

Достаточно неопределённая ситуация складывается вокруг перспектив иранской «ядерной сделки».

Не исключено, что Россия как участник многостороннего переговорного процесса может из переговоров выйти, так как США, предъявляя требования к России относительно давления на Иран, совершенно не готовы обсуждать отмену антироссийских санкций и продолжают вводить новые санкции.

Тем не менее, ещё на прошлой неделе не исключалось, что США, отказавшись от России как посредника в переговорах, могут заключить сделку с Ираном напрямую, отменив нефтяное эмбарго против этой страны.

Однако пришедшие в выходные сообщения о том, что со стороны Ирана была обстреляна ракетами территория Ирака, вновь может обострить ситуацию на Ближнем Востоке, и «военная премия» в цене нефти снова может увеличиться, вероятно, ещё на $15−20.

На сегодняшний день, 14 марта, прогнозируется коридор по цене Brent в $105—108 за баррель.

Читайте также: Нефть не может определиться с дальнейшей динамикой