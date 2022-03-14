Уфа, 14 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Тело мужчины обнаружили в сгоревшем жилом доме в Башкирии. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что ночью спасатели Караидельского района получили информацию о том, что в деревне Старый Акбуляк горит жилой дом.

Прибыв на место происшествия они установили, что горит бревенчатый дом размером 6×7 метров, а также фронтон недостроенного бревенчатого дома размером 9×8 метров. Вскоре огнеборцы ликвидировали открытое горение.

Было установлено, что из дома соседи эвакуировали мужчину 1956 года рождения. Медики зафиксировали у него термические ожоги 13% тела I—II степени, в настоящее время он находится в состоянии средней степени тяжести в Караидельской ЦРБ.

Отмечается, что во время разбора места пожара было найдено тело мужчины, предположительно друга пострадавшего, 1995 года рождения.

В настоящий момент специалисты устанавливает причины пожара.