Астана, 14 марта, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В результате массовых беспорядков, которые произошли в Казахстане в январе, погибли в общей сложности 230 человек. Об этом 14 марта сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов в ходе пленарного заседания мажилиса (нижней палаты парламента страны).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

«Всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков», — сказал он.

При этом ранее в казахской Генпрокуратуре сообщали о 225 погибших при январских беспорядках в Казахстане и в том числе — 19 представителях силовых ведомств республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кайрат Сатыбалдыулы, являющийся племянником экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, был задержан по делу о хищениях средств АО «Казахтелеком».