Ереван, 14 марта, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Необходимо проверить, чем занимаются в Армении биолаборатории, работу которых финансируют США. Это заявление разметил в соцсети Facebook Союз офицеров запаса Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

(сс) jarmoluk Лаборатория

«Считаем, что настало время для проведения глубинного, профессионального и беспристрастного исследования, чтобы выяснить, под чьим фактическим руководством действовали эти структуры, функционирующие при американском финансировании», — говорится в сообщении.

Авторы заявления отметили, что нужно понять, что за исследования там проводят и есть ли контроль со стороны руководства Армении. Отставные офицеры напомнили, что в республике работают 12 режимных биолабораторий, в том числе три — в Ереване.

Бывшие работники СНБ отметили, что в Грузии, где также действуют финансируемые США лаборатории, участились случаи заболевания корью, а в Армении началось распространение африканской чумы свиней и сибирской язвы.

Напомним, в Минобороны РФ ранее сообщили о найденных на территории Украины доказательствах, что там под контролем США находятся биолаборатории, где работают со смертельно опасными вирусами и бактериями. Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая в Сенате, подтвердила, что на украинской территории проводятся биологические опыты, и США постараются не допустить, чтобы их результаты достались российской стороне.