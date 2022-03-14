Донецк, , 08:09 — REGNUM Вооружённые формирования Украины устроили обстрел населённых пунктов Донецкой Народной Республики, сообщили 14 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ ведёт обстрел Mil.gov.ua

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В представительстве рассказали, что в 6:00 со стороны украинской армии были выпущены снаряды по населённым пунктам Новосёловка Вторая и Верхнеторецкое.

В информации уточняется, что всего было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.