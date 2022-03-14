Рига, , 08:13 — REGNUM Латвии нужна постоянная база НАТО на своей территории, а также постоянное присутствие в Восточной Европе военных сил США. Об этом латвийский президент Эгилс Левитс заявил в интервью телекомпании CNN.

Американские военные в Латвии U.S. Army

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Левитс утвердительно ответил на вопрос о том, нужна ли на территории Латвии постоянная база НАТО. По его словам, альянсу нужно укреплять восточный фланг, то есть позиции в Прибалтике, Румынии и Польше.

«Это было бы чётким сигналом Москве, что НАТО готова защищать своих членов», — заявил латвийский президент.

Он добавил, что приветствует американских солдат в Прибалтике и Польше. В этом регионе необходимо присутствие американских военных на постоянной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее контингент НАТО в Эстонии был усилен датскими военными.

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