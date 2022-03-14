Пермь, 14 марта, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Согласно предварительному прогнозу, весенняя погода с положительной максимальной температурой воздуха в Пермском крае наступит не раньше 18 марта. Об том сообщает гидрометцентр.

Михаил Нестеров. Начало весны (Ранняя весна). 1905

В ближайшие дни регионе сохранится холодная погода. Однако отклонение температуры по сравнению с прошлой неделей (7−13 марта) сократится и составит −4…−5°C. Информация об этом опубликована на портале научного проекта «Метеоролог и Я».

Потепление ожидается лишь в конце недели. Днем 18 марта температура воздуха достигнет 0…-5°C.

Существенных осадков в течение недели не предвидится. Их количество составит не более 20−40% климатической нормы.