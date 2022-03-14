Москва, 14 марта, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В понедельник, 14 марта, в столице России ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха в городе составит +2… +4 °C. Об этом 14 марта сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

Также указывается, что ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в выходные в центре европейской части России ожидается повышение дневных температур.