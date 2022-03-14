Владивосток, 14 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Во Владивостоке на острове Русский в общежитии ДВФУ обнаружен труп студентки.

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По информации телеграм-канала «Владивосток №1», мёртвую студентку нашли уборщицы, открыв дверь комнаты своим ключом после того, как почувствовали запах гниения.

Причина смерти не сообщается, но известно, что тело пролежало в комнате общежития университета не менее суток.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 13 марта при тушении пожара в подвале девятиэтажного дома по улице Каплунова обнаружены тела двух женщин с признаками отравления угарным газом — организована доследственная проверка.