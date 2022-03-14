Кемерово, 14 марта, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Приезжающим из других регионов в Кемеровскую область врачам и фельдшерам предоставляют служебные квартиры из областного жилфонда. Для введения меры в региональное законодательство были внесены изменения. Депутаты Новокузнецка решили расширить программу и выделить дополнительные квартиры для медработников из муниципального фонда, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Ako.ru Жильё

«Служебное жилье — одна из действенных мер по привлечению квалифицированных медиков. Новокузнецк стал первым муниципалитетом, где расширили региональную программу», — прокомментировал решение губернатор региона Сергей Цивилёв.

Служебное жильё могут получить медики — сотрудники государственных медучреждений, не имеющие в городе собственного жилья.