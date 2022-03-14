Пермь, 14 марта, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Перми завод продает один из своих корпусов. Объявление появилось на площадке «Авито». Стоимость цеха — 145 млн рублей. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

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Как отметили в «Уралхимсорбе», продается цех, который в настоящее время не задействован в производстве активированного угля. Вырученные деньги предприятие планирует направить на масштабирование производства, в том числе и расширение линейки производимой продукции в условиях импортозамещения.

Добавим, завод «Уралхимсорб» основан в 2012 году. Предприятие занимается производством активированного угля на древесной основе.