Челябинск, 14 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В ряде школ Челябинской области частично отменены занятия. Причиной стали морозы.

Фото со страницы Леонида Гунина в Facebook Мороз

В Миасском городском округе утром 14 марта было минус 26 градусов. В связи с этим отменены занятия начальных классов первой смены.

В Челябинске занятия проводятся в обычно режиме. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе на Урал пришли холода. По ночам столбик термометра опускается ниже минус 20 градусов.