Советская Гавань, Хабаровский край, 14 марта, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В полицию Советской Гавани в июле 2021 года обратилась руководитель одной из районных организаций с заявлением о том, что во время ревизии была выявлена недостача денег. Ущерб составил свыше 520 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

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По подозрению в хищении была задержана 46-летняя бухгалтер предприятия.

Установлено, что обвиняемая вносила ложные сведения в служебную бухгалтерскую программу, завышая при этом начисления. С расчетного счета учреждения она переводила деньги на свою банковскую карту и карту своей дочери, которая работала вместе с ней. Хищения длились в течение трех лет.

Похищенными денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению, в том числе погасила имеющейся кредит в банке.

Расследование уголовного дела окончено и направлено в суд. Фигурантке за мошенничество грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, суд вынес приговор в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере.