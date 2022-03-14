Москва, 14 марта, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Таджикистане начались учения российской армии. Об этом 14 марта пишет ТАСС.

Mil.ru 201-я российская военная база в Таджикистане

Военнослужащие 201-й российской военной базы приняли участие в учениях.

«Тактическое учение с участием более одной тысячи российских военнослужащих 201-й российской военной базы стартовало на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане. На основном этапе учения, который состоится 18 марта, военнослужащие отработают проведение операции по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Всего в учениях принимает участие порядка тысячи российских военнослужащих.