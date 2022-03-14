Южно-Сахалинск, , 10:55 — REGNUM На Сахалине по нацпроекту «Демография» завершается строительство нового дома-интерната в Ногликах. Готовность объекта уже составляет 85% — возведены жилой и административный корпуса, установлены системы отопления, сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Пожилые люди Pfrf.ru

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Строительство объекта завершат в ноябре 2022 года. 60 пенсионеров и инвалидов переедут в новый просторный дом-интернат из старого здания 1969 года постройки.

«Работы должны завершиться в ноябре этого года — в срок, обозначенный в контракте. Финансирование выделено. Все оборудование закуплено», — рассказал первый заместитель губернатора Сахалина Сергей Байдаков.

В новом корпусе на первом этаже разместят маломобильных граждан. В здании предусмотрен лифт, спортивный и актовый залы, библиотека, парикмахерская, столовая, медицинский кабинет. Постояльцев разместят в просторных двухместных комнатах с прихожей, санузлом и лоджией.

«Строительство дома-интерната в Ногликах находится на особом контроле. Замечаний на строительство не поступало. Это важный и нужный краю социальный объект, который появится благодаря реализации нацпроекта. Наши пожилые люди смогут проживать в хороших, комфортных условиях, которые будут максимально приближенны к домашним», — прокомментировал глава исполкома регионального штаба ОНФ Алексей Казанцев.

Напомним, строительство нового дома-интерната на севере Сахалина — один из важных пунктов нацпроекта «Демография», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.