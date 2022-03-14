Кемерово, 14 марта, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 15 марта по 4 апреля запланирована выставка «Камень на холсте» новосибирского художника Эдуарда Логинова. Он — яркий представитель сибирского археоарта. Об этом ИА REGNUM сообщили в минкульте Кузбасса.

Марина Александрова ИА REGNUM На выставке

Выставка пройдёт в «Белом зале» Кемеровского областного театра драмы им. А.В. Луначарского. Её организует музей-заповедник «Томская Писаница», где художник в августе 2021 года работал над созданием своих работ.

«На работах Эдуарда Логинова представлены точные копии изображений петроглифов. Художник разработал методику копирования изображения на холст с помощью акриловых красок, что позволяет ему точно отображать древние образы и дополнять их насыщенной цветовой палитрой. Его работы находятся в частных коллекциях в России, Австралии, Австрии, Бельгии», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что жители Кузбасса впервые смогут увидеть картины, выполненные в такой уникальной технике.