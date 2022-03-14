Чебоксары, , 07:41 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор по делу о гибели мужчины, которого завалило землёй во время строительных работ. Фигурант уголовного дела признан виновным, его ограничили на один год в свободе, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Переход через траншею Наталья Хомутова © ИА REGNUM

ЧП произошло днём 3 октября 2021 года в Алатыре во время прокладки труб канализации к дому фигуранта уголовного дела — 34-летнего жителя города. Следствие выяснило, что во время строительных работ обвалился грунт, под завалами которого на дне траншеи скончался 35-летний знакомый алатырца. Правоохранители установили, что он бесплатно помогал прокладывать траншею.

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По данным управления, ЧП произошло из-за того, что осуждённый не обеспечил безопасность работ, не укрепил откосы траншеи, а также проводил работы по истечении срока действия ордера на производство земляных работ.

Суд признал алатырца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), назначив один год ограничения свободы. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор жителю Шумерли в связи с гибелью девочки, на которую свалились брёвна. Мужчина признан виновным, получив десять месяцев ограничения свободы.

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