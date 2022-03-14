Екатеринбург, 14 марта, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Свердловской области проводится проверка по факту травмирования пятилетнего мальчика в результате ДТП. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП

Инцидент произошёл 13 марта. Ребёнок выбежало из-за автобуса, высадившего пассажиров в неположенном месте, и в этот момент на него наехал автомобиль «Хендэ Акцент» под управлением 38-летнего гражданина.

У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга. Его родителей могут привлечь к административной ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию и защите интересов и прав несовершеннолетних. А водителя автобуса уже наказали за остановку в неположенном месте.