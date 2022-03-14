Луганск, , 07:36 — REGNUM Ребёнок пострадал в результате обстрела населённого пункта Новокраснянка в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны ВСУ. Об этом 14 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Со стороны ВСУ зафиксировано четыре обстрела по четырём населённым пунктам ЛНР. В Ирмино получила повреждения поликлиника №3 «Стахановская центральная городская многопрофильная больница», в населённом пункте Золотое-5 повреждено два жилых дома и четыре хозпостройки. В Новокраснянке ранена девочка 2008 года рождения. Повреждён жилой дом.

Напомним, что 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».