Находка, Приморский край, , 07:33 — REGNUM В Находке завершился цикл патриотических уроков мужества на тему «Казачья культура», которые проходили в лицее «Центр непрерывного образования», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 марта в Общественной палате Приморья.

Казаки Общественная палата Приморского края

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В гостях у лицеистов побывали председатель детско-юношеской патриотической общественной организации «Отвага», атаман казачьего общества «Хутор Неприступный» и военно-патриотической организации Партизанского района и Партизанского городского округа «Казачья станица Северо-Сучанская» Олег Трушков и художественный руководитель международного морского клуба Екатерина Трушкова.

Гости и лицеисты говорили о казачестве, как об особой социальной группе, обладающей правами и обязанностями, закрепленными законом. Обсуждали, что казаки широко пользовались самоуправлением. Все важней­шие де­ла ре­ша­лись на казачьем круге. Во гла­ве об­щин стоя­ли вы­бор­ные атаманы.

По словам зампредседателя Общественной палаты Приморья Елены Герман, за четыре дня удалось охватить все классы лицея. Постарались донести до детей, что же такое казачество, ценности и культуру этого народа. В конце каждого урока смотрели мультфильм «Про Степана-кузнеца», который отражает быт и нрав казаков.

«Беседы о казачестве, товариществе, чести и достоинстве получились динамичными, интересными», — сказала Елена Герман.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области в поддержку российских солдат, принимающих участие в спецоперации на Украине, выступили казаки. Атаман станицы Прокопьевской, руководитель детского казачьего центра «Русь» Иван Баев подчеркнул, что казаки готовы в любой момент прийти на помощь.