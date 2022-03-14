Казаки Приморья провели уроки мужества в лицее Находки
Находка, Приморский край, 14 марта, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Находке завершился цикл патриотических уроков мужества на тему «Казачья культура», которые проходили в лицее «Центр непрерывного образования», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 марта в Общественной палате Приморья.
Читайте также: «Герои нашей страны» — кузбасские казаки поддержали российских солдат
В гостях у лицеистов побывали председатель детско-юношеской патриотической общественной организации «Отвага», атаман казачьего общества «Хутор Неприступный» и военно-патриотической организации Партизанского района и Партизанского городского округа «Казачья станица Северо-Сучанская» Олег Трушков и художественный руководитель международного морского клуба Екатерина Трушкова.
Гости и лицеисты говорили о казачестве, как об особой социальной группе, обладающей правами и обязанностями, закрепленными законом. Обсуждали, что казаки широко пользовались самоуправлением. Все важнейшие дела решались на казачьем круге. Во главе общин стояли выборные атаманы.
По словам зампредседателя Общественной палаты Приморья Елены Герман, за четыре дня удалось охватить все классы лицея. Постарались донести до детей, что же такое казачество, ценности и культуру этого народа. В конце каждого урока смотрели мультфильм «Про Степана-кузнеца», который отражает быт и нрав казаков.
«Беседы о казачестве, товариществе, чести и достоинстве получились динамичными, интересными», — сказала Елена Герман.
Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области в поддержку российских солдат, принимающих участие в спецоперации на Украине, выступили казаки. Атаман станицы Прокопьевской, руководитель детского казачьего центра «Русь» Иван Баев подчеркнул, что казаки готовы в любой момент прийти на помощь.